En iyisi profesyonellere bırakmak!

Bursa'da Nef Yatırım Sohbetleri'ne katılan Ali Ağaoğlu ve Hakan Güldağ, faizden kura, borsadan altına yatırım alternatifl erini ele aldı, önerilerini paylaştı.

Güldağ: Bugün Şans Sohbetleri'ni Bursa'da yapıyoruz. Piyasaya ilişkin beklentileri ele alacağız. Faiz ile başlayalım. Bu yıl Fed'den 7-8 kez indirim bekleyen çok. Ağaoğlu: Noel'e doğru Amerika'daki faiz indirim beklentisi 6 kereydi. Fed yıl içinde 7 tane toplantı yapıyor '6 kez faiz indirecek’ deniyor. İlk toplantıdan itibaren indirmesi gerekir bu durumda. Mümkün değil enflasyon buna izin vermez.

Güldağ: IMF'nin eski başekonomisti Prof. Kenneth Rogoff , Davos'ta, piyasaların 6 faiz indirimi beklentisinin "boş bir hayal" olduğunu söyledi. "Eğer yumuşak iniş olursa 6 indirim hayal olur. İki veya üç kez indirim olur" dedi.

Ağaoğlu: Ayrıca Fed'in faizleri hızlı yükseltmesi nasıl Amerika'da banka batışlarına yol açtıysa, hızlı indirim de benzerine yol açar. Altın ve özellikle şu sırada istikrarlı ve yatay seyreden hammadde fiyatları ve tarımsal emtiada fiyatları bozucu birtakım davranışlara yol açar.

Güldağ: Avrupa'da da iyimser hava bozuldu. Avrupa Merkez Bankası Üyesi Robert Holzmann, "Bu yıl indirimlere bel bağlamayın" dedi. "Davos'tan ayrılırken insanlar derin bir hayal kırıklığına uğrayacak. Her şey ters yöne işaret ediyor. Buyıl hiç indirim olmayacağını bile öngörebilirim" dedi. Yine ECB üyelerinden Nagel "Faiz indiriminin tartışılması için henüz çok erken" diyor. Lagarde daha yumuşaktı ama o da en erken 'yaz ayları' diyor.

Ağaoğlu: Avrupa'nın her 1 Mayıs'ta biten toplantıları var. Faiz indirimi o zaman gelecek. Martta gelmeyeceğini artık piyasa da kabullenmiş durumda.

Güldağ: Bizi nasıl etkiler?

Ağaoğlu: Amerika ve Avrupa'da faizler düşecekse, biz Türkiye'ye ilişkin güveni sağladığımızda, risk primlerinin de düşmesiyle, yabancı girişleri artacaktır. Yavaş da olsa yapıyoruz. Bir faiz artışı patikasına girdik. Ocakta yüzde 45 ile son bulabilir. Açıkçası seyri enfl asyon belirleyecek. Belki 47,5 da gerekecek.

Güldağ: Ocakta 8-9 enflasyon çıkarsa işimiz daha da zorlaşacak. Algıları yönetmek seçime doğru gidilirken hiç kolay olmayacak. Ama her şeye rağmen, yıl sonunda enflasyon hedefl endiği gibi 36 değil, 10 puan üstü bile olsa politika faizinin 30 civarına ineceğini, hatta seçimlerde çok gaza basılmaz ve sonrasında piyasadaki para kontrol edilirse 30'un altına dahi geleceğini düşünüyorum. Çünkü temmuz, ağustos ve eylülde, geçen sene bu üç aydaki yüzde 23-24'lük enfl asyon devre dışı kalınca, faiz indirimleri başlayacak. Ve 2025 yılında enfl asyon kaç olacak ki, faiz ne olsun diye sorgulanacak. Orada yüzde 25- 30'lar görünürse, faizler de 30'un altına sarkıtılacak.

Ağaoğlu: Şimdilik ocak ayı bazında aylık enfl asyonda 6'lı rakamlardayım. Şirkette 2024 sonu enflasyon tahminlerimiz 39 civarında. Faiz indiriminin geleceğini, bunun ancak son çeyrekte olacağını ve bu yıl sonunda 40 ile bitireceğimizi düşünüyorum. Bu yıl faiz yılı olacak ve Türk Lirası, hem gayrimenkule hem borsaya önemli bir yatırım alternatifi olarak korunacak.

Güldağ: Mevduat faizi düşüyor son dönemde, borsaya yarayabilir.

Ağaoğlu: Şu anda Merkez Bankası'nın TL ile ilgili büyük problemi var. KKM’den kaynaklanan bir likidite girişi var piyasaya. Oradaki likidite fazlalığından dolayı mevduat faizleri politika faizine yakın seyrediyor, hatta altına çekiliyor. Merkez Bankası'nın bir an önce likiditeyi dengelemesi gerekiyor.

Güldağ: Piyasadaki fazla para çekilmeye çalışılıyor şu anda. Bunun tersine dönmesi lazım. Merkez Bankası net borç verir hale gelmeden piyasaya, para politikası da güçlü bir etkide bulunamaz.

Ağaoğlu: Borsada hakikaten hikayesi iyi olan bazı şirketlerin bu sene mevduat faizinden daha fazla kazandırabileceğini düşünüyorum ama sayıları fazla değil. Özellikle halka arz olan hisseler bu sene sahibini hayli yoracak.

Güldağ: Borsada öngörün ne?

Ağaoğlu: Dolar bazında 2,25'e kadar düşme ihtimali var. Kur arttı. Hisse senedi fiyatı sabit kaldığında dolar bazında endeks 2,25’e düşebilir. Ama yıl sonu 2,90-3,20 dolar arası kapatmasını bekliyorum.

Güldağ: Kur beklentin değişti mi?

Ağaoğlu: Genel seçimden sonra olduğu gibi yerel seçimden sonra da kurda bir düzeltme bekliyorum. Ama yüzde 30, 40, 50 gibi bir düzeltme değil. Yüzde 10-15 gibi bir düzeltme gerekiyor. Sene sonu dolarda yüksek 30'lar bekliyoruz.

Güldağ: TL bu yılı reel olarak daha değerli kapatabilir. Tabii bugünkü politika devam ederse ama enflasyon 45 olacaksa dolarda 40 liradan aşağısı zor. O da politikaya ters.

Ağaoğlu: 40'ın altında kalabilir.

Güldağ: Yatırımcıya enfl asyona karşı korunma tavsiyen ne olur?

Ağaoğlu: Yüzde35'ini TL, yüzde 35'ini Eurobond yatırımı. Seçimden sonra kurlarda beklediğim düzeltme gerçekleşirse, bu ikinci yüzde 35'in yüzde 15'ini tekrar TL mevduata, geri kalan yüzde 30'un da yüzde 15'ini ağırlığı gümüş olmak üzere değerli metallere, son kalan yüzde 20 ile de borsada temettü veren, yabancıların ilgi gösterebileceği hisse senetlerine yatırımı tercih ederim. Ve belki inanmayacaksın ama benim de, olduğu kadarıyla, tüm birikimlerimi profesyonel fon yöneticileri yönetiyor. En iyi yöntem bu. Hesap sorabileceğiniz bir ekibin birikimlerinizi yönetmesi en güvenli ve en rahat edeceğiniz yöntemdir.

Gümüşün yükselme potansiyeli daha yüksek

Güldağ: Bir yıl sonra enfl asyon ne olacak diye sorulduğunda yanıtlar yüzde 50-55 seviyesinden 45 seviyesine indi. Hatta oradan da aşağıya iniyor. Aslında iniyordu demek daha doğru çünkü enfl asyon aylık 3 bandına çekiliyor düşüncesi hakimken tahminler bu yöndeydi. Şimdi yeniden bozuluyor. Bu altına ilgiyi artırır mı?

Ağaoğlu: Biliyorsun ben sadece ons altın konuşuyorum, gram altını bilmem bile.

Güldağ: Ben de lafı oraya getirecektim. Doğru ya da değil, piyasada ons altının 2500'e çıkacağı, hatta 2.700'lere ulaşacağı konuşulurken, enfl asyonda ilk 5-6 ayda beklenen yükseliş altına ilgiyi artırır mı?

Ağaoğlu: Ben altında aşağı yönlü düzeltme bekliyorum. Altın ile ilgili senaryoların temelinde Fed var. Faiz indirim süreci geç başlayacağı için yüksek fonlama mayısa kadar etkili olabilecek. Altın tarafında beklentim faiz baskısının devam edeceği. Altının ons fi yatının gerileyeceğini düşünen taraftayım. İlk etapta 1.965 dolar. İkincisi, 7 Ekim'de Hamas-İsrail savaşı sonrasında 1815-1840 arasında bir 25 dolarlık bir boşluk oluştu altında. Oraya kadar düşecek bir gün altın…

Güldağ: Bu yıl altın fi yatı nerede şekillenir?

Ağaoğlu: Şu anda 2072'ye kadar geliriz ama 1800’lere kadar da düşebiliriz. Gümüşün yükselme potansiyeli daha yüksek. 27-28’lere gelecek. Çünkü elektrikli araba furyasından çok faydalanacak. Nikelde öyle olmadı. Ama benim beklentim gümüşün altına göre bu yıl çok daha iyi performans göstermesi yönünde.

Kriptoların geleceğini ana fon yöneticileri çizer

Güldağ: Enflasyon üzerinde ne kazandırır diye bakınca, geçen yıl altın fi lan öyle oldu ama en çok kazandıran Bitcoin. ABD'de bir düzenleme yapıldı kripto paralarla ilgili. Şimdi Bakan Şimşek de uğraşıyor, Türkiye'de de düzenleme geliyor...

Ağaoğlu: Bitcoin bu işin sembol ismi. Bitcoin'in değer önermesinin Ethereum'a göre daha düşük olduğunu düşünüyorum. Sonuçta kripto paraların bazıları şaheser olmasalar bile eser haline gelecek. Çünkü üzerlerinde çalıştıkları sistemlere ya da blockchain teknolojisi mantığı gerçekten çok kıymetli ve entegre bir teknoloji. Çok işe yarar bir teknoloji.

Güldağ: Tamam da yatırım aracı mıdır?

Ağaoğlu: Ben dahil eski ekolden piyasa uzmanları bir hayli çekimser yaklaştı. Biraz da hep kaçak göçek işlerde kullanıldı diye. Fakat şimdi borsada işlem gören fonlar ile birlikte yeni bir varlık sınıfı olarak kabul edildiler. Bu kriptolar için çok iyi bir haber. Yatırımcılar için de iyi bir haber. Son üç günde işlem görebileceği hacmi 10 milyar doları bulmuş. Ne alıp satıyoruz diye baktığımızda, tip olarak herhangi bir şey olabilir. Mesela şu an tam böyle, bu iş için kullanabilir seçeneklerden biri Bitcoin gözüküyor. İnsanlar için artık bu bir kendi aralarındaki mutabakat formu değil, kabul eder hale geldikleri için ve bunu otoriteler de tanıdığı için artık yeni bir varlık sınıfı...

Güldağ: Bu durum fiyatı da etkiler mi?

Ağaoğlu: Fiyatı artacak mı diyorsan bunun yanıtı bende yok. Bunu, bundan sonra bu varlıklara ne kadar para gireceği belirler. Şu ana kadar 11 tanesine 850 milyar dolarlık bir yatırım yapılmış. Hala çok küçük bir şey. Buraya ana fon yöneticilerinin yatırım yapıp yapmayacağı önemli.