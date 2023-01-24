En ucuz çimento Türkiye'de

Dünya Çimento Birliği (WCA) Direktörü Emir Adıgüzel, Türkiye'nin fiyat artışlarına rağmen hala dünyada en ucuz çimento fiyatlarına sahip ülke olduğunu ve bu konumunu uzun yıllardır koruduğunu bildirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, WCA'nın Londra'da yapılan genel kurulunda, sektörün karşı kaşıya bulunduğu maliyet artışları gündemin odağına oturdu.

Açıklamada genel kuruldaki konuşmasına yer verilen Adıgüzel, 2023'ün dünyada çimento sektörü için zor bir yıl olacağını, küresel çimento talebinin artmasının beklenmediğini ancak şirketlerin ayakta kalabilmek için 2023'te satış fiyatlarını çift haneli artırmak zorunda kalacaklarını belirterek, artan maliyetleri başka türlü karşılamanın mümkün olmadığını vurguladı.

Türkiye'de de çimento fiyatlarında artışlar olduğuna işaret eden Adıgüzel, "Ancak Türkiye, fiyat artışlarına rağmen hala dünyada en ucuz çimento fiyatlarının olduğu ülkedir" dedi.

Dünyada son iki yıldır süregelen yüksek talep ve mal kıtlığı döneminin sona erdiğini ifade eden Adıgüzel, 2023'ten itibaren dünyada çimento piyasasının genel olarak yeni bir döneme girdiğini dile getirdi.

Adıgüzel, "Bundan sonrası için dünyada büyük miktarda üretim fazlası kapasite mevcut ve çoğu ülkeler ihracata yönelmektedir. İhracat yapamayanlar kapasite kısıtlamasına gidebilirler. Afrika, ABD ve Bangladeş gibi az sayıda bölgede ise yapısal üretim açığı dolayısıyla çimento ithalatı kıran kırana rekabetle devam edecektir" değerlendirmesini yaptı.

Kar marjları baskı altında

Adıgüzel, "Çimento üreticilerinin kar marjları inanılmaz baskı altında. Çimento üreticileri, özellikle gelişmekte olan pazarlarda, bir taraftan artan aşırı rekabet ve diğer taraftan anormal artan üretim maliyetleri arasında sıkışmış durumda. Enerji maliyetindeki yüksek dalgalanmalar çimento sektörü gibi enerji yoğun sanayi kuruluşlarında sorunlara neden olacaktır" yorumunu yaptı.

Çokuluslu büyük firmaların çimento üretiminden çıkarken, gelişmekte olan ülke çimento pazarlarının sektöre öncülük etmeye devam edeceğini belirten Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Bu pazarlar, Çin hariç, uzun vadeli yüksek çimento talebine öncülük etmeye devam edecek. Bu ülkelerdeki şirketler pozitif büyüme ortamından yararlanmada başarılı olacak. Çimento bir ülkede kalkınma için olmazsa olmazdır. Dünyanın her yerinde kalkınmanın en önemli stratejik unsurudur. Türkiye, Hindistan ve Afrika'daki ülkelerdeki üreticiler yatırımlarına hızla devam ederken, batı ülkelerinde bazı çok uluslu çimento şirketleri adeta çimentocu olmaktan utanmakta ve çimento üretiminden çıkmaktadır.

Görülen o ki bu çok uluslu çimento şirketleri, gelişmekte olan pazarlardaki çimento varlıklarını elden çıkarmaya devam edecek ve bu durum, büyüyen pazarlardaki portföylerini genişletmek için gelişmekte olan pazar oyuncuları için benzersiz bir fırsat yaratacaktır. Türkiye'nin Oyak grubunun Portekizli Cimpor'u satın alması gibi."

Türkiye iç pazarına da değinen Adıgüzel, "Türkiye, fiyat artışlarına rağmen hala dünyada en ucuz çimento fiyatlarının olduğu ülkedir ve bu konumunu uzun yıllardır korumaktadır" dedi.

Öte yandan genel kurulda, "World Cement Association -Uluslararası Çimento Konferansı"nın 23-24 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağı açıklandı.