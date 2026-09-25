En ucuz ve pahalı akaryakıt kullanan ülkeler açıklandı. Türkiye’nin sıralaması ters köşe yapıyor.
Avrupa ülkeleri arasında Eylül 2026 tarihi baz alınarak hazırlanan listeye göre en ucuz ve pahalı akaryakıtı kullananlar sıralandı. Türkiye listedeki konumuyla görenleri şok ediyor.
Avrupa genelinde açıklanan güncel akaryakıt verileri, ülkeler arasındaki belirgin fiyat farklarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Listede litre fiyatı 2,76 euroya yaklaşan Norveç zirveye yerleşirken, Türkiye litre başı fiyatıyla Avrupa ortalamasının çok altında kaldı.
İşte Avrupa ülkelerinin litre başı akaryakıta ödediği euro bazlı fiyatlama:
Norveç: €2.759
Danimarka: €2.544
Hollanda: €2.441
Finlandiya: €2.300
Almanya: €2.294
İsviçre: €2.286
Yunanistan: €2.211
İtalya: €2.170
Fransa: €2.165
Arnavutluk: €2.149
Portekiz: €2.121
Birleşik Krallık: €2.018
Belçika: €1.992
Letonya: €1.983
İspanya: €1.939
Avusturya: €1.938
İzlanda: €1.930
İrlanda: €1.907
Romanya: €1.905
Estonya: €1.904
San Marino: €1.875
Litvanya: €1.871
Lüksemburg: €1.861
Çekya: €1.837
Polonya: €1.830
Slovakya: €1.820
Ukrayna: €1.787
Sırbistan: €1.775
Slovenya: €1.759
Hırvatistan: €1.747
Macaristan: €1.741
Andorra: €1.729
Moldova: €1.708
Kıbrıs: €1.707
Bosna-Hersek: €1.702
Bulgaristan: €1.661
İsveç: €1.571
Türkiye: €1.448
Malta: €1.349
Belarus: €0.787
Rusya: €0.773
Kaynak: Cargopedia.net
Derleme: ekonomim.com