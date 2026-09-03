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ENAG Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı

ENAG, Ağustos 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre tüketici fiyatları ağustosta aylık bazda yüzde 2,24 yükseldi.

Haber Merkezi
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ENAG Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı
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Bağımsız araştırmacılar tarafından oluşturulan ENAG’ın verilerine göre, haziranda enflasyon aylık yüzde 1,94, yıllık ise yüzde 51,49 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ise aylık enflasyon yüzde 3,07’ye yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 50,49 seviyesine geriledi.

ENAG, Ağustos ayı enflasyon verisini paylaştı. ENAG verilerine göre; aylık bazda yüzde 2,24 yıllık enflasyon yüzde 49,03 olarak açıklandı.

Öncü veri açıklanmıştı

Enflasyonda önce veri olarak bilinen İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 Ağustos ayına ilişkin enflasyon verisi de geçtiğimiz gün belli olmuştu. Açıklanan verilerde enflasyon aylık bazda yüzde 1,66 artarken yıllık 34,96 ye düşmüştü.

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