ENAG Ağustos 2026 enflasyon oranını açıkladı
ENAG, Ağustos 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre tüketici fiyatları ağustosta aylık bazda yüzde 2,24 yükseldi.
Bağımsız araştırmacılar tarafından oluşturulan ENAG’ın verilerine göre, haziranda enflasyon aylık yüzde 1,94, yıllık ise yüzde 51,49 olarak gerçekleşti. Temmuz ayında ise aylık enflasyon yüzde 3,07’ye yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 50,49 seviyesine geriledi.
ENAG, Ağustos ayı enflasyon verisini paylaştı. ENAG verilerine göre; aylık bazda yüzde 2,24 yıllık enflasyon yüzde 49,03 olarak açıklandı.
Öncü veri açıklanmıştı
Enflasyonda önce veri olarak bilinen İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 Ağustos ayına ilişkin enflasyon verisi de geçtiğimiz gün belli olmuştu. Açıklanan verilerde enflasyon aylık bazda yüzde 1,66 artarken yıllık 34,96 ye düşmüştü.
The Consumer Price Index (E-CPI) calculated by the Inflation Research Group (ENAG) increased by 2.24% in August 2026.— ENAG (@ENAGRUP) September 3, 2026
The 12-month E-CPI inflation rate reached 49.03%.@ENAGRUP