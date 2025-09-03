ENAG, ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin ağustosta yüzde 3,23 arttığı değerlendirildi.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 3,23 arttı.
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65,49 olarak gerçekleşti.
