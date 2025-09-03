  1. Ekonomim
  ENAG, ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
ENAG, ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin ağustosta yüzde 3,23 arttığı değerlendirildi.

ENAG, ağustos ayı enflasyon verisini açıkladı
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustos ayında yüzde 3,23 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65,49 olarak gerçekleşti.

