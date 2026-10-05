ENAG eylül enflasyonunu açıkladı: Yıllık artış yüzde 46,61

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Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. ENAG'ın hesaplamasına göre tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 2,10 olurken, yıllık enflasyon yüzde 46,61 seviyesinde gerçekleşti.

ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi'nde (E-TÜFE) eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,10'luk yükseliş kaydedildi. Endeksin son 12 aylık değişimi ise yüzde 46,61 olarak ölçüldü.

ENAG, ağustos ayında aylık enflasyonu yüzde 2,24 olarak hesaplamış, yıllık artış oranını ise yüzde 49,03 olarak açıklamıştı. Böylece eylül ayında hem aylık hem yıllık oranda gerileme görüldü.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Eylül 2026 döneminde %2,10 oranında artmıştır. E-TÜFE’nin son 12 aylık artış oranı ise %46,61 olarak gerçekleşmiştir. @ENAGRUP — ENAG (@ENAGRUP) October 5, 2026

İTO'nun enflasyon verileri

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyat hareketlerini gösteren endeks, ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,11 yükselmişti. Kentte yıllık enflasyon ise yüzde 33,55 olarak açıklanmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) eylül ayına ilişkin resmi enflasyon rakamları ise bugün saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.