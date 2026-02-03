ENAG ocak ayının enflasyon rakamlarını açıkladı

  1. Ekonomim
ENAG, ocak ayında enflasyonun yüzde 6,32 arttığını açıkladı. Yıllık bazda ise artış oranı yüzde 53,42 olarak hesaplandı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 yılının ilk enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, ocak ayında enflasyon yüzde 6,32 oranında yükseldi.

Yıllık enflasyon artışı ise dikkat çekici seviyede gerçekleşti. ENAG hesaplamalarına göre, son bir yıldaki enflasyon yüzde 53,42’ye ulaştı. Saat 10.00'da TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak.

