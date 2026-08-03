ENAG temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı

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Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Temmuz ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,07 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 50,49 olarak hesaplandı.

ENAG'a göre haziran ayında enflasyon yüzde 1,94 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 51,49 olarak hesaplanmıştı.