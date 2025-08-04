ENAG, temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz ayı enflasyon verisini açıkladı ve Tüketici Fiyat Endeksi'nin temmuzda yüzde 3,75 arttığı değerlendirildi.
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Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 3,75 arttı.
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65,15 olarak gerçekleşti.
Ekonomi