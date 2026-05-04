ENAG’a göre enflasyon nisanda yüzde 5'i aştı
ENAG'ın hesaplamalarına göre, E-TÜFE Nisan 2026’da aylık yüzde 5,07 artarken, yıllık enflasyon yüzde 55,38 olarak gerçekleşti.
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından açıklanan verilere göre, Nisan 2026 döneminde Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,07 arttı.
Açıklamada, E-TÜFE’nin son 12 aylık artış oranının ise yüzde 55,38 olarak gerçekleştiği bildirildi.
Veriler, tüketici fiyatlarındaki yükselişin hem aylık hem de yıllık bazda yüksek seyrini sürdürdüğüne işaret etti.