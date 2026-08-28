Ender Yılmaz, İSO Başkanlığı’na adaylığını açıkladı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

İstanbul Sanayi Odası’nda 2026-2030 döneminin yönetiminin belirleneceği seçimler öncesinde İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığı’na adaylığını resmen açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında adaylık kararını ve yeni döneme ilişkin hedeflerini paylaşan Yılmaz, kararının sanayicilerle yaptığı görüşmeler ve üretim sahasında gözlemlediği sorunlar sonucunda şekillendiğini söyledi.

Meclis Başkanlığı döneminde büyük işletmelerden KOBİ’lere, ihracatçılardan girişimcilere kadar farklı ölçekte çok sayıda sanayiciyle bir araya geldiğini anlatan Yılmaz, “Bu karar, bir toplantı odasında, masa başında verilmedi. Fabrika sahalarında, üretim hatlarının başında, ihracat pazarlarını kaybetmemek için mücadele eden sanayicilerimizin yanında olgunlaştı” ifadelerini kullandı.

Adaylığının, Türkiye sanayisinin kritik bir dönemden geçtiği süreçte İSO’nun sanayi politikalarının belirlenmesinde ve üyelerinin sesi olma misyonunda daha etkin rol üstlenmesi gerektiği düşüncesinden doğduğunu belirten Yılmaz, İSO’nun yalnızca bir meslek örgütü olmadığını, Türkiye sanayisinin geleceğini şekillendiren köklü kurumlardan biri olduğunu vurguladı.

“İSO’nun kendisini yenilemesi zorunlu”

Değişen dünya koşulları ile sanayinin karşı karşıya kaldığı fırsat ve tehditlerin İSO açısından da yeni bir yapılanmayı gerekli kıldığını söyleyen Yılmaz, “İSO’nun da kendini yenilemesini, daha vizyoner, daha katılımcı ve daha etkin bir yapıya kavuşmasını zorunlu kılmaktadır” dedi.

Yeni dönem vizyonunu da açıklayan Yılmaz, İSO’yu sanayi politikalarının şekillenmesinde söz sahibi olan “proaktif bir akıl merkezi”, üyelerinin sorunlarına çözüm üreten güçlü bir savunucu ve Türk sanayisinin küresel rekabet gücünü artırmak için ulusal ve uluslararası platformlarda etkin bir aktör haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz, dünyada çoklu krizler ve belirsizliklerin öne çıktığı bir dönemden geçildiğine işaret ederek, Türkiye sanayisinin de önemli bir dönüşüm süreciyle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Bu ortamda kutuplaşma yerine işbirliği ve diyaloğu öne çıkaracaklarını dile getiren Yılmaz, “Bu zorlu süreçte İSO’nun daha güçlü, daha birleştirici ve daha vizyoner bir liderliğe ihtiyacı var” değerlendirmesinde bulundu.

Küresel rekabet ve ihracat öncelikli olacak

Yeni döneme ilişkin somut çalışma başlıklarını da paylaşan Yılmaz, yönetimde katılımcılık ve şeffaflığın artırılacağını, Oda’nın karar mekanizmalarının üyelere daha fazla açılacağını bildirdi. Yeşil Mutabakat ve dijital dönüşüm de Yılmaz’ın açıkladığı programın temel başlıkları arasında yer aldı. Sanayicilerin bu dönüşüme uyum sağlamaları için yol haritaları ve finansman modelleri oluşturmayı hedeflediklerini belirten Yılmaz, nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla eğitim kurumlarıyla işbirliğini güçlendireceklerini ifade etti. Yılmaz, özellikle küresel rekabet ve ihracat üzerinde yoğunlaşacaklarını belirterek, sanayicilerin yeni pazarlara açılmasına ve mevcut pazarlardaki paylarını artırmasına daha fazla destek sağlayacaklarını söyledi.

“İSO sadece sorunları konuşan kurum olmayacak”

İSO’nun köklü geçmişinin önemli bir güç olduğunu ancak bunun değişimi yönetme ve yeni çözümler geliştirme kabiliyetiyle desteklenmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Amacımız, İSO’yu sadece sorunları konuşan değil, çözüm üreten ve geleceği inşa eden bir kurum haline getirmektir” dedi.

Yönetim anlayışlarının temelinde işbirliği ve diyaloğun bulunacağını belirten Yılmaz, “Ben ve ekibim zamanın ruhunu, dünyanın gidişatını dikkate alarak işbirliği ve diyaloğa her zaman önem vereceğiz. Gönüller arasında köprüler kurmak yönetim sürecimiz boyunca temel felsefemiz olacaktır” diye konuştu.

Yılmaz, sanayicilerin ortak aklını ve enerjisini harekete geçirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Bu yolda kimseyi geride bırakmayacak, sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak İstanbul Sanayi Odası’nın bütün gücünü üretimin daha da güçlenmesi için harekete geçireceğiz. Bizim hedefimiz yalnızca bugünün fabrikalarını ayakta tutmak değildir. Hedefimiz, yarının güçlü Türkiye’sini bugünün sanayisiyle inşa etmektir” ifadelerini kullandı.

Seçim takvimini de açıkladı

Yılmaz, toplantıda İSO’nun seçim takvimine ilişkin de bilgi verdi. Buna göre seçmen listelerinin 2 Ekim’de İlçe Seçim Kurulu’na sunulmasının ardından seçim süreci resmen başlayacak. 26 Ekim’de meslek komiteleri ve meclis üyeleri, 3 Kasım’da ise Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı seçilecek.

Ender Yılmaz, adaylık açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Yılmaz, ekonomi politikalarında planlama ihtiyacından sanayide artan iş gücü maliyetlerine ve kendi yönetim anlayışına kadar çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

“Plansızlığın olduğu yerde geleceği inşa edemezsiniz”

Orta Vadeli Program’a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, programın mevcut haliyle bir “temenni programı” niteliğinde olduğunu savundu. İSO’nun son meclis toplantılarında da bu konuya dikkat çektiklerini belirten Yılmaz, “Her yıl değişen bir program olmaz” dedi. Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) günün ihtiyaçlarına uygun, yeni nesil bir yapıyla yeniden oluşturulması gerektiğini dile getiren Yılmaz, geçmişte kurumun siyasallaştığını ve statükocu hale geldiğini, bugün ise bağımsız bir yapıyla yeniden kurgulanabileceğini söyledi. Yılmaz, “Herkesin bu konuda bir sözü olmalı. Plansızlığın olduğu yerde geleceğimizi inşa edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

“Laf ile peynir gemisi yürümez”

Başkan seçilmesi halinde nasıl bir yönetim anlayışı benimseyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Yılmaz, sonuç odaklı bir çalışma modeli izleyeceklerini söyledi. Sanayicilerin sorunlarının yalnızca dile getirilmesinin yeterli olmadığını belirten Yılmaz, “Sanayiciyi anlayan, çalışan insanlar olmamız gerekiyor. Laf ile peynir gemisi yürümez. Ben bugüne kadar lafla iş yürütmedim. İşlerimizi gerçekçi şekilde yaptık, burada da öyle yapacağız. Benimle çalışanların da gerçekçi olması gerekiyor” dedi.

“Temel problemimiz iş gücü maliyeti”

Türkiye’de “sanayisizleşme tehlikesi” bulunduğunu söyleyen Yılmaz, enflasyon ile döviz kuru arasındaki dengesizliğin üreticiyi zorladığını belirtti. Dünya genelinde hammadde fiyatlarında benzer ölçekte bir yükseliş bulunmadığını savunan Yılmaz, sanayinin temel probleminin iş gücü maliyetleri olduğunu ifade etti. İşçilik maliyetlerinin toplam maliyet içindeki payının son beş yılda yüzde 11,7’den yaklaşık yüzde 43’e yükseldiğini belirten Yılmaz, “İş gücü maliyeti kontrol edilemez hale geldi. Herkesin temel sorunu bu” dedi. İSO bünyesinde kapanan şirket sayısının 2,5 kat arttığını ifade eden Yılmaz, “Gerçekten işletmesini kapatan şirketler var. Bunlara çözüm bulmamız gerekiyor. İşsizliğin artması yarın sosyal sorunları da beraberinde getirecek” değerlendirmesinde bulundu.