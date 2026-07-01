Ender Yorgancılar, EBSO başkanlığını bırakıyor

AHMET USMAN / EKONOMİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sonbaharda yapılacak olan EBSO seçimlerinde yeniden aday olmayacağını açıkladı. Açıklamasını ailesinin ve EBSO’nun eski yönetim kurulu başkanlarının konuk olarak katıldığı EBSO haziran ayı olağan meclis toplantısında açıklayan Yorgancılar, yaptığı hizmetler nedeniyle tüm meclis üyeleri tarafından ayakta alkışlandı.

EBSO’ya 1992’de meslek komitesi ve meclis üyesi olarak adım attığını, hemen akabinde yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini ifade eden Ender Yorgancılar, 2009’dan bu yana da yönetim kurulu başkanı olarak hizmet verdiğini dile getirdi. EBSO başkanlığı yanında son iki dönem TOBB başkan vekilliğini yaptığını hatırlatan Yorgancılar, “Göreve geldiğimden bu yana, arkadaşlarımla birlikte hep ‘üretim yoksa kalkınma hayaldir’ mottosuyla çalıştık” diye konuştu.

EBSO’nun 70. kuruluş yıldönümünü görev döneminde kutlamanın sevincini yaşadığını, TOBB’un akreditasyon sisteminden her zaman tam puan alarak önce İzmir’e, ardından Türkiye’yeและ son olarak aldıkları mükemmellik ödülüyle Asya – Pasifik Bölgesi’ne örnek olduklarını söyleyen Yorgancılar, “EBSO emanetini alnımın akıyla devretmenin gurunu yaşıyorum. Bayrağı devralacak, bizlerden sonra bu sıralarda görev yapacak tüm arkadaşlarıma bir Rus atasözünü hatırlatmak istiyorum. Bozuk paralar daima ses yaparlar. Bu sesler sizin hedefinize, düşüncelerinize, planlarınıza hiçbir zaman için engel olmasın. Ortak aklı koruyun. İzmir'in kurumlarıyla kurduğumuz birlik kültürünü yaşatın. Kararlarınızda EBSO’nun menfaatlerini ön planda tutun. Bu kurum birimizin değil hepimizin. Koltuklar geçici, bırakılan izler kalıcıdır. Üretim yoksa kalkınmak hayaldir” dedi. EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu da, görev döneminde pek çok yeni uygulamayı hayata geçirdiğini belirterek, 4 yıl önce yapılan seçimlerde söz verdiği gibi yeni dönemde EBSO’da hiçbir makam için aday olmayacağını dile getirdi.

Hakan Ürün: “Suriye’de pozitif ayırımcılığı hak ediyoruz”

Türkiye’de imalat sanayisinin sıkıntılı bir süreçten geçtiğini dile getiren EBSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hakan Ürün, “Rekabet gücümüzü her geçen gün kaybediyoruz. İthalata dayalı bir montaj sanayisine dönüşmek istemiyorsak üretimin önünde hangi engel varsa tek tek çözülmelidir. Yerli üreticiyi korumak yalnızca sanayiciyi değil ülkenin ekonomik egemenliğini de korumak demektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi her fabrika bir kaledir” dedi. Yeniden yapılanmakta olan Suriye’nin bile kendi menfaati için üreticilerini koruma gayreti içinde olduğunu vurgulayan Ürün, “Bu kapsamda Suriye’de vatandaşlarına kol kanat geren, yaşananların ceremesini çeken ihracatçılarımıza herhangi bir üçüncü dünya ülkesinden farksız şekilde yüksek oranlı vergiler uyguluyor. Geçenlerde Şam’da düzenlenen inşaat fuarında konuştuğumuz inşaatçılarımız artık Suriye’de iş yapmalarının mümkün olmadığını, çünkü inşaat malzemelerine yüzde 300 – 500 arasında vergi uygulandığını söylediler. Suriye’de yaşananların ceremesini en fazla çeken ülke olarak, bu uygulamayı hak etmiyoruz. Bu konuda hükümetimizin gereken adımları atarak, sanayicimize yardımcı olmasını bekliyoruz. Bu kadar inşaat ve altyapıya ihtiyaç olduğu bir yerde, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’ın Suriye Başkanı ile olan iletişimi sayesinde Türkiye için pozitif ayırımcılık sağlayacağını umut ediyor, ülkemizin bunu hak ettiğine inanıyoruz. Yalnızca vergiler değil, sınırda bekletilen TIR’larımız nedeniyle lojistik konusunda da ciddi sıkıntılar yaşıyoruz” diye konuştu.