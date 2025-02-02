Endonezya Büyükelçisi Türk inşaat sektörünü ülkesine davet etti

ANKARA (EKONOMİ)

Ziyarette ülkesinin ekonomisi hakkında bilgi veren Büyükelçi Purnama, 2050 yılına kadar dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi olmayı hedeflediklerini bildirdi. Türkiye’nin Endonezya’dan ithal ettiği kauçuktan ürettiği lastiği Avrupa’ya ihraç ettiğinin altını çizen Purnama, ticaret hacminin artması için Serbest Ticaret Anlaşması’na ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Güney Kore ve Malezya ile olan Serbest Ticaret Anlaşmalarını örnek gösteren Büyükelçi, dünyada ikinci sırada yer alan Türk inşaat sektörünü ülkesine davet etti.

ATO Başkanı Baran da Ankara ve Türkiye ekonomisi hakkında bilgiler verdi. İki ülkenin başta savunma sanayi olmak üzere bir çok alanda işbirliği bulunduğunu vurgulayan Baran, halen 2.5 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması gerektiğini belirtti.

Türkiye ile Endonezya arasında STA müzakerelerinin devam ettiğini bildiren Gürsel Baran, “Ülkelerimiz tanklar ve zırhlı araçlar gibi kara harp araçlarının yanı sıra hızlı saldırı botları gibi deniz harp araçlarının ortak üretiminde de iş birliği yapıyor. İki ülkenin savunma sanayi şirketleri arasında Endonezya Kara Kuvvetleri’nin kullanımı için iki yıllık sürede 18 tank üretilmesine yönelik bir anlaşma imzalanmıştı. Bu tankların, 10’u Türkiye’de, 8’i ise Endonezya’da üretiliyor” diye konuştu.

Büyükelçi Purnama’ya Endonezya Ticaret Ataşesi Banny Ratno Ramahani ve Büyükelçilik Ekonomi Müsteşarı Ika Permata Sari Silalahi’nin eşlik ettiği ziyarette ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay da yer aldı.