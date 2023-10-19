Endonezya Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz artırımı
Endonezya Merkez Bankası, sürpriz bir şekilde gösterge faiz oranını 25 baz puan yukarı çekti.
Endonezya Merkez Bankası (BI), sürpriz bir şekilde gösterge faiz oranında 25 baz puan artışa gitti. BI'dan yapılan açıklamaya göre, haftalık ters repo faiz oranı yüzde 5,75'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Piyasa beklentisi faiz oranının değişmeyeceği yönündeydi.
BI, borç verme faiz oranını yüzde 6,50'den yüzde 6,75'e, mevduat faiz oranını yüzde 5'ten yüzde 5,25'e yükseltti. Banka, önceki 8 toplantısında faiz oranında değişikliğe gitmemişti.
Faiz kararının ardından Endonezya rupisi dolar karşısında yüzde 0,5 düşüş gösterdi.
Endonezya'da enflasyon en son yüzde 2,28 seviyesinde açıklandı.