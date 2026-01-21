Endüstriyel mutfak sektöründe iç pazar ve ABD ihracatı büyüyor

CEM ALİ ÇİNKILIÇ

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Talha Özger ve Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı’nın yer aldığı ve yaklaşık 290 firmanın katılımıyla düzenlenen buluşmanın, sektörün neredeyse tamamını bir araya getirdiğini vurgulayan TUSİD Başkanı Bekir Topuz, “336 üyemiz var ve üyelerimizin yüzde 85’inden fazlası bu organizasyonda yer aldı. Bu tablo, sektörün birlik ve ortak hareket etme gücünü açık şekilde gösteriyor” dedi.

Yüzde 20'nin üzerinde büyüme bekliyoruz

İç pazarda yüzde 20’nin üzerinde büyüme beklediklerini kaydeden Topuz, ihracatta da ABD pazarının etkisi ve yeni pazarlarla yüzde 10 artış hedefl ediklerini söyledi.

Son dönemde hizmet sektöründe yaşanan hızlı büyümenin, endüstriyel mutfak sektörüne doğrudan katkı sağladığını belirten Bekir Topuz, özellikle otel ve restoran yatırımlarının iç pazarı ciddi biçimde canlandırdığını söyledi. “Geçen yıl endüstriyel mutfak tarafında iç pazar en az yüzde 15-20 büyüdü. Bu yıl bu oranın daha da yukarı çıkmasını bekliyoruz. Türkiye genelinde 80-90’a yakın yeni 5 yıldızlı otelin açılması öngörülüyor” diyen Topuz, sadece Silifke’den İzmir’e kadar uzanan hatta 35 yeni tatil köyü projesi bulunduğunu aktardı. Sektörün en önemli sorunlarından birinin paslanmaz çelikte artan vergi yükü olduğunu vurgulayan Bekir Topuz, “Son iki yılda vergi oranları yüzde 8’den yüzde 16’ya çıktı. Anti-damping uygulamaları ve ilave gümrük vergileri rekabet gücümüzü zorluyor. Bu yükler hafifletilse, sektör olarak ihracatta en az yüzde 10’luk bir ek artış sağlayabiliriz” diye konuştu.

Yeni oteller iç pazarı %20 büyütecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu da hizmet ihracatındaki güçlü büyümenin endüstriyel mutfak sektörünü doğrudan ve pozitif biçimde besleyen en kritik alanlardan biri haline geldiğini belirterek, “Türkiye bugün sadece mal ihracatıyla değil, hizmet ihracatında da 150 milyar dolara yaklaşan bir hacimle ilerliyor” dedi.