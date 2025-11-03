Endüstriyel tarım ürünleri yön arıyor

EVRİM KÜÇÜK

Küresel tarım piyasalarında arz kanallarının genişlemesi ve ekonomide ivme kaybı sinyali, emtia fiyatlarının önceki yıllardaki sert yükselişini yavaşlatıyor. Dünya Bankası’nın Emtia Görünümü raporuna göre bu durum tarımsal hammadde fiyatlarını yansıyor. Bu çerçevede, kahve ve kakao gibi “yumuşak” emtialarda 2026 için fiyat düzeltmeleri öngörülürken; pamuk ve doğal kauçuk gibi ürünlerde ise sınırlı da olsa ivme kazanma ihtimali bulunuyor.

Pamuk ve kauçuk piyasasında karmaşık görünüm

Tarımsal hammaddelerden pamuğun fiyatları, 2025’in ilk üç çeyreğinde göreceli olarak stabil kalırken, 2022 zirvesinden bu yana yaklaşık yarı yarıya düşmüş durumda. Bu gerileme, 2024-25 mahsul yılında küresel üretimin yaklaşık yüzde 6 artmasına ve talebin beklenenden güçlü kalmasına bağlanıyor. Ancak 2025-26 sezonu için küresel pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 2 düşmesi bekleniyor.

Türkiye’nin üretiminde gerileme bekleniyor

Özellikle Avustralya’da yüzde 27, Türkiye’de yüzde 9 ve ABD’de yüzde 8 oranında düşüş öngörülüyor. Bu üç ülke ile birlikte Çin ve Hindistan, dünya üretiminin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Fiyat yönü açısından, 2025’te yıllık bazda pamuk fiyatlarının yaklaşık yüzde 11 düşmesi beklenirken, 2026 ve 2027’de yılda yaklaşık yüzde 3’lük fiyat artışı bekleniyor. Tabii burada riski oluşturan faktörler de önemli: Zayıf küresel ekonomik büyüme ve önemli üretim bölgelerinde istem dışı hava koşulları üretimi zorlayabilir.

Kauçuk otomotiv piyasasına bakıyor

Doğal kauçuk tarafında ise, 2025 üçüncü çeyreğinde fiyatlar yüzde 2 oranında yükseldi. Bu artış, Güneydoğu Asya’da ağır mevsimsel yağışlar ve ticaret kısıtlamalarıyla tedarik tarafına dair endişelerle oluştu. Yıllık bazda ise küresel üretim 12 ayda yaklaşık yüzde 4.7 artış gösterdi: Öte yandan, doğal kauçuğun yaklaşık üçte ikisini tüketen lastik üretimi, otomotiv talebinin zayıflığına işaret ediyor. Bu bağlamda, doğal kauçuk fiyatlarının 2025’te büyük ölçüde değişmeden kalması, 2026’da yaklaşık yüzde 2, 2027’de yaklaşık yüzde 3 yükselmesi bekleniyor. Fiyat görünümünü tehdit eden riskler arasında, otomobil üretiminde beklenmedik düşüş, Çin otomotiv sektöründeki kapasite fazlası ve ticaret kısıtlamaları yer alıyor.

Pamuk ve kauçuk piyasaları için 2026-27 dönemi, sınırlı fiyat artışı potansiyeli taşıyan ancak aynı zamanda küresel ekonomik ve endüstri bağlantılı risklere oldukça açık bir dönem olarak değerlendirilebilir.

Kahve ve kakao için 2026 düzeltme yılı olacak

Kahve piyasasında, 2025 üçüncü çeyreğinde fiyatlar yaklaşık yüzde 10 oranında geriledi. Küresel kahve üretimi, 2024-25 sezonunda yaklaşık 174 milyon çuval düzeyindeyken, 2025-26 sezonunda 179 milyon çuvala kadar çıkması bekleniyor. Bu miktar, arz açısından belirgin genişleme anlamına geliyor. Buna göre, Arabiça fiyatlarında 2025 yılındaki yaklaşık yüzde 50’lik yükselişin ardından 2026’da yüzde 13 düşüş, 2027’de ise yüzde 5 düşüş öngörülüyor. Robusta içinse 2025’te yüzde 9’luk yükselişin ardından 2026 ve 2027 yıllarında her yıl için yaklaşık yüzde 2 düşüş bekleniyor. Öte yandan, yukarı yönlü riskler de mevcut: Özellikle dünya kahve üretiminde lider ülkelerden Brezilya’da hava koşulları kaynaklı aksaklıklar, ayrıca ABD’nin Brezilya’dan kahve ithalatına olası yeni tarifeler getirmesi gibi politika riskleri fiyatları yukarı çekebilir.

Kakao tarafında ise 2025 üçüncü çeyrekte fiyatlar yüzde 14 oranında düştü; ancak yıllık bazda bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7 yükselmiş durumdadır. Kakao fiyatlarında 2026’da yaklaşık yüzde 6 düşüş, 2027’de ise yüzde 7 düşüş öngörülüyor. Fakat burada da hava koşulları risk oluşturuyor: Özellikle La Niña koşulları Batı Afrika’da üretimi beklenenden daha fazla desteklerse, fiyatlar öngörülenden daha düşük olabilir.

Bu tablo ışığında, kahve ve kakao piyasaları için 2026 yılı “düzeltme yılı” olarak nitelenebilir.