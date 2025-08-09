  1. Ekonomim
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Balıkesir, Kütahya ve Manisa sınırları içinde 8 bölgeyi rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) olarak ilan etti.

Enerji Bakanlığı 8 bölgeyi ‘Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı’ ilan etti
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın "YEKA İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Dursunbey, Kepsut'ta 85,22 km2 alan Balıkesir-1 YEKA RES, Dursunbey, Bigadiç, Sındırgı / Simav'da 214,40 km2 alan Balıkesir-2 YEKA RES, Bigadiç, Sındırgı'da 52,63 km2 alan Balıkesir-3 YEKA RES, Havran, İvrindi'de 27,01 km2 alan Balıkesir-4 YEKA RES, Gönen, Manyas'ta 51,06 km2 alan Balıkesir-5 YEKA RES, Gönen / Biga, Yenice'de 60,31 km2 alan Balıkesir-6 YEKA RES, Soma, Kırkağaç, Akhisar'da 27,58 km2 alan Manisa-1 YEKA RES, Demirci/Simav'da 94,38 KM2 alan Manisa-2 YEKA RES olarak ilan edildi.

G25-Eskişehir-1, Sivrihisar'da 2,352 km2, G25-Eskişehir-2, Sivrihisar'da 1,962 km2, G25-Erzurum-3 Çat ve Palandöken'de 1,64 km2, R25-Sivas-3-3 Altınyayla'da 43,55 km3 alanı kapsıyor.

