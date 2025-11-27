'Enerji dönüşümü kalkınma için fırsat'

YENER KARADENİZ/İSTANBUL

Üretimin devamlılığı için rekabetçi fiyatlarla, kesintisiz, kaliteli ve öngörülebilir enerjiye kritik bir unsur olduğunu anlatan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, “Uzun vadeli arz güvenliği, Türkiye’nin hem ekonomik büyümesinin hem de sanayi stratejisinin temel taşı” dedi.

İSO Meclisi’nin kasım ayı olağan toplantısı “Sürdürülebilir büyüme ve sanayimizin rekabet gücü açısından Türkiye’nin enerjide gelecek vizyonuna bir bakış” ana gündemi ile gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıya T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar konuk olarak katıldı ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantının açılışında konuşan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin son yıllarda ortaya koyduğu enerji dönüşümü vizyonunun önem kazandığını belirtti. Üretimin devamlılığı için rekabetçi fiyatlarla, kesintisiz, kaliteli ve öngörülebilir enerjiye kritik bir unsur olduğunu anlatan Bahçıvan, “Uzun vadeli arz güvenliği, Türkiye’nin hem ekonomik büyümesinin hem de sanayi stratejisinin temel taşı. Küresel bağlamda 2027 öngörüleri elektrik talebindeki güçlü büyümenin altını çiziyor ve yeni bir elektrik çağının yaşanacağını gösteriyor. Ancak sanayicimiz altyapı kaynaklı elektrik dalgalanmaları ve kesintileri nedeniyle üretim kayıpları yaşamaya devam etmektedir. Bu bağlamda sanayimizin büyümesini desteklemek ve enerji arz güvenliğini güçlendirmek için elektrik altyapımızı daha modern, esnek ve yüksek kapasiteli bir yapıya dönüştürmemiz artık stratejik bir gerekliliktir. Bu doğrultuda kamu, özel sektör iş birliğinde adımlar atılması sürecin sağlıklı ilerlemesi açısından kritiktir” diye konuştu.

Tek durak izin kurumu oluşturulmalı

Enerji yatırım sürecinde çok farklı kurumlardan izin alınmasının önüne geçecek ve süreci hızlandıracak bir “tek durak izin kurumunun” oluşturulmasının faydalı olacağını dile getiren Bahçıvan, “Lisanssız üretim düzenlemeleri için teşekkür ediyoruz. Bununla birlikte, bu yatırımlar halen bölgelerdeki trafo kapasitesinin belli bir yüzdesine kadar yapılabilmektedir. Bu kapasitenin mümkün olduğunca artırılması yenilenebilir enerji yatırımlarını da hızlandıracaktır. Ayrıca, üretimini yalnızca öz tüketimi için kullanacak ve böylece trafo bağlantı kapasitelerinden etkilenmeyecek lisanssız projelerin desteklenmesi de önemli bir boşluğu dolduracaktır. Bu konuda yapılacak mevzuat düzenlemeleri, sanayimizin rekabet gücünü artıracak kritik bir adımdır. Kapasite artışı ile şebeke esnekliğinin önemi de artmaktadır. Bu kapsamda özellikle depolama teknolojilerine dair düzenlemeler bu konudaki yatırımların yönlendirilmesi açısından kritiktir. Bu yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını ve enerji arz güvenliğinin güçlenmesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Tedarik güvenliğinin sağlanması gerekiyor

Enerji geçişi ve sanayide yeşil dönüşüm için vazgeçilmez hale gelen kritik ham maddelere erişim, ekonomik olduğu kadar jeopolitik de bir konu olduğunu vurgulayan Bahçıvan, “Bunu unutmadan tedarik güvenliğinin sağlanması gerekiyor” dedi.

“Enerjide dışa bağımlılığı bitiremezsek yeni bir Türkiye hikayesi yazamayız”

Meclis toplantısında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjisiz sanayi ve ekonominin büyümesinin mümkün olmadığını söyledi. Ekonomik büyüme ile birlikte enerjiye olan talebin de katlanarak arttığını dile getiren Bayraktar, “Enerji ihtiyacı 3-4 katına yükseldi. Büyüyen bir ekonomi olarak enerji talebi de büyüyor ancak burada 3’lü bir açmaz ile karşı karşıyayız. Bunlar enerji talebindeki artış, enerjide dışa bağımlılık ve iklim krizi ile ilgili olarak karbon nötr olma hedefi. Hali hazırda 350 TWh olan enerji talebinin en iyimser tahminler ile 2050’de yani 30 yıl sonra 5 kat artarak bin 50 TWh’ye ulaşacağını tahmin ediyoruz. Muazzam bir talep artışı biz bekliyor. Bunun için de enerji yatırımlarını artırmamız gerekiyor. Enerjideki dışa bağımlılık söz konusu. Son 22 yılda enerji ithalatına 1 trilyon 20 milyar dolar ödendi. Her yıl 50-60 milyar doları buluyor enerji ithalatına ödenen rakam. Bizim en önemli vazifemiz enerjide dışa bağımlılığı bitirmek. Bunu bitiremezsek yeni bir Türkiye hikayesi yazamayız” dedi.