Enerji fiyatlarındaki dalgalanma gıda piyasasını doğrudan etkiliyor

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, İSTİB Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin katıldı.

İSTİB Meclis Başkanı Kasap Orta Doğu'daki savaşın tarımsal girdi ve ham madde tedarik zinciri üzerindeki etkisine değinerek, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin kısıtlanmasının küresel ticaret açısından yeni bir risk alanı oluşturduğunu belirtti.

Kasap, her gün yaklaşık 21 milyon varil petrolün buradan geçtiğine işaret ederek, Boğaz'ın dünya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin gerçekleştiği kritik bir hat olduğunu, bu hatta yaşanan her aksamanın küresel ticaret zincirinin tamamını etkilediğini vurguladı.

Enerji piyasalarında yaşanan her dalgalanmanın gıda piyasalarını doğrudan etkilediğine dikkati çeken Kasap, "Bu yüzden birçok ülke artık sadece gıda stoklarını değil, aynı zamanda gübreyi, tohumu ve tarımsal girdileri de stratejik güvenlik başlığı altında değerlendiriyor. Devletimiz bu noktada üreticiyi korumaya yönelik önemli adımlar atarak, özellikle üreticinin en önemli girdi kalemlerinden olan gübrenin maliyet baskısını azaltmaya dönük hamleler yaptı" ifadesini kullandı.