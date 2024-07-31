  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Enerji ithalatı faturası haziranda yüzde 5,1 arttı
Takip Et

Enerji ithalatı faturası haziranda yüzde 5,1 arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artarak 4 milyar 548 milyon 619 bin dolar oldu. Ham petrol ithalatı ise yüzde 5,2 azalarak 2 milyon 841 bin 675 tona düştü.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enerji ithalatı faturası haziranda yüzde 5,1 arttı
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığınca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, haziran ayında Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 azalarak 24 milyar 920 milyon 320 bin dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 4 milyar 548 milyon 619 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 

Enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 5,1 arttı

Haziran 2023'te bu rakam 4 milyar 329 milyon 189 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 5,1 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 5,2 azalarak 2 milyon 841 bin 675 tona düştü.

Tuzla'da toplu sözleşme imzalandı: 15 bin lira iyileştirme zammı, bayram ve özel günlerde ikramiyeTuzla'da toplu sözleşme imzalandı: 15 bin lira iyileştirme zammı, bayram ve özel günlerde ikramiyeEkonomi

 

Borsa jeopolitik gerilimlerle güne düşüşle başladıBorsa jeopolitik gerilimlerle güne düşüşle başladıBorsa Haberleri

 

Garanti bilançosu sonrası hedef fiyatlar güncellendiGaranti bilançosu sonrası hedef fiyatlar güncellendiBorsa Haberleri

 

Ekonomi
Balıkesir'de ihracat artarken, ithalat azaldı
Balıkesir'de ihracat artarken, ithalat azaldı
ASO Başkanı Seyit Ardıç: Kârdan vazgeçtik özvarlıklarımızda bile tahribat yaşıyoruz
ASO Başkanı Ardıç: Kârdan vazgeçtik özvarlıklarımızda bile tahribat yaşıyoruz
Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüşün yılın kalanında da sürmesini bekliyoruz
Cari açıktaki düşüşün yılın kalanında da sürmesini bekliyoruz
Tuzla'da toplu sözleşme imzalandı: 15 bin lira iyileştirme zammı, bayram ve özel günlerde ikramiye
Tuzla'da toplu sözleşme imzalandı
Son dakika... Dış ticaret açığı yüzde 10,8 arttı
Dış ticaret açığı yüzde 10,8 arttı
Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi STA'nın ilk tur müzakereleri yapıldı
Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi STA'nın ilk tur müzakereleri yapıldı