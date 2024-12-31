  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Enerji ithalatı faturası kasım ayında yüzde 8,8 yükseldi
Takip Et

Enerji ithalatı faturası kasım ayında yüzde 8,8 yükseldi

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,8 yükselerek 5 milyar 735 milyon 866 bin dolar oldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enerji ithalatı faturası kasım ayında yüzde 8,8 yükseldi
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı'nca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, kasımda Türkiye'nin toplam ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla 2,7 artarak 29 milyar 748 milyon 185 dolar olarak belirlendi.

Bu tutarın 5 milyar 735 milyon 866 bin dolarlık kısmını, enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. 

Enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 8,8 arttı

Geçen yıl kasımda bu rakam 5 milyar 272 milyon 949 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda yüzde 8,8 arttı.

Bu dönemde ham petrol ithalatı ise yüzde 12,4 azalarak 2 milyon 597 bin 930 tona düştü.

MetropolCard, PowerPay ile elektrikli araç şarj istasyonlarında ödeme kolaylığı başlattıMetropolCard, PowerPay ile elektrikli araç şarj istasyonlarında ödeme kolaylığı başlattıŞirket Haberleri
İsrail havacılık sektörü, yaklaşık 30 milyon dolar kaybettiİsrail havacılık sektörü, yaklaşık 30 milyon dolar kaybettiDünya
Migros'ta Money karta özel indirimler (MİGROS SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)Migros'ta Money karta özel indirimler (MİGROS SARI ETİKETLİ ÜRÜNLER)Ekonomi

 

Ekonomi
İTO Başkanı Avdagiç: ÖTV muafiyetli araçlar ile yerlilik oranı artacak
İTO Başkanı Avdagiç: ÖTV muafiyetli araçlar ile yerlilik oranı artacak
Gelir farkı dikkat çekti: Ev sahipliği azaldı
Gelir farkı dikkat çekti: Ev sahipliği azaldı
Banka hesabını kiralayanlar yandı! 10 yıla kadar hapis cezası var
Banka hesabını kiralayanlar yandı! 10 yıla kadar hapis cezası var
SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2025 için önemli ekonomi mesajları: Alım gücünü artıracağız
SON DAKİKA... SON DAKİKA...
Bilecik'te üretilen şerbetler Asya yolcusu! Kadın girişimciden Malezya'ya şerbet ihracatı
Bilecik'te üretilen şerbetler Asya yolcusu! Kadın girişimciden Malezya'ya şerbet ihracatı
Yurt dışına çıkış harcında yeni dönem! Yarın itibarıyla başlıyor
Yurt dışına çıkış harcında yeni dönem! Yarın itibarıyla başlıyor