Enerji ithalatı faturası yüzde 46,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, haziranda Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar oldu.

Bu tutarın 4 milyar 329 milyon 191 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl haziran ayında bu rakam 8 milyar 82 milyon 91 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 46,4 azaldı.

Öte yandan, ham petrol ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 5,4 azalarak 2 milyon 996 bin 745 tona geriledi.