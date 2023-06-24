Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) bünyesinde bulunan ve Tekirdağ il sınırlarındaki sahada kömür üretim faaliyetlerinin devamı için gereken ve kararın ekindeki haritada adı, kamulaştırma bilgileri ve güzergahı gösterilen taşınmazların, üzerlerindeki ekili, dikili ve yapılı unsurlarıyla tüm kamulaştırma bedel ve masrafları rödovansçı firma tarafından karşılanmak ve mülkiyetleri TKİ Genel Müdürlüğü adına tescil edilmek üzere TKİ tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Balıkesir'in Altıeylül ilçesine RMS-A şehir giriş istasyonu ve yolun yapımı amacıyla Pamukçu Mahallesi sınırları içerisindeki 265 ada, 47 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan 4'üncü grup maden işletme ruhsatlı sahada, ruhsata konu maden üretimine devam edilebilmesi için ihtiyaç duyulan 1228 ada, 7 parsel numaralı taşınmaz Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Öte yandan, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'daki sahaların kamulaştırılmasına karar verildi.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğünün başvurusunu değerlendiren Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, kamu yararı bulunması nedeniyle, İstanbul'un Silivri ilçesindeki 15 bin 196 metrekarelik saha ve Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki 14 bin 394 metrekarelik saha ile Lüleburgaz ilçesindeki 471,46 metrekarelik saha ile Tekirdağ'daki 8 bin 423 metrekarelik sahanın kamulaştırılmasına karar verdi.