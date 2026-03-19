Enerji savaşları ve petrol fiyatlarında "120 dolar" alarmı: Dr. Nuri Sevgen’den kritik uyarılar

Dr. Sevgen, İsrail’in ABD ile koordineli bir şekilde İran’daki Güney Pars doğalgaz sahasını vurmasının stratejik önemine dikkat çekti. Bu bölgenin dünya sıvı doğalgaz (LNG) arzının %20’sini sağladığını ve Türkiye’nin de doğalgaz tedarikini bu bölgeden gerçekleştirdiğini hatırlatan Dr. Sevgen, önümüzdeki günlerde LNG arzı konusunda sıkıntılar yaşanabileceği beklentisinin piyasaları gerdiğini belirtti. Ayrıca bölgedeki operasyonların İran’ı "karşılık veren" bir mağdur pozisyonuna ittiğini, bu durumun ise bölge ülkelerini rahatsız ederek ABD’nin prestij kaybına yol açtığını dile getirdi.

Petrol fiyatlarında kritik eşik: 120 dolar

Brent petrolün 112 dolar seviyelerini test ettiği süreçte, 120 dolar zirvesinin en kritik eşik olduğunu vurgulayan Dr. Sevgen, bu seviyenin geçilmesi durumunda krizin artık kısa sürede yatışmayacağını ve olayların çok daha büyük bir boyuta evrileceğini kaydetti. Olası bir üretim durması senaryosunda petrolün 150 hatta 200 dolara kadar çıkabileceği riskinden bahseden Dr. Sevgen, stresin azaldığından söz edebilmek için fiyatların yeniden 100-101 dolar seviyelerinin altına gerilemesi gerektiğini ifade etti. Öte yandan, yükselen enerji maliyetlerinin Çin ve Japonya gibi ekonomilerde üretimi baskılayarak küresel emtia talebini düşürebileceği uyarısında bulundu.

Döviz ve kıymetli metallerde son durum

Piyasada oluşan devalüasyon endişelerine dair açıklamalarda bulunan Dr. Sevgen, Merkez Bankası rezervlerinin kuvvetli olması ve yabancı yatırımcı çıkışının sınırlı kalması nedeniyle Türk lirasında büyük bir değer kaybı beklemediğini belirtti. Diğer yatırım araçlarına dair analizlerinde ise altındaki 4.800 dolar desteğinin kritik olduğunu, buranın altındaki sarkmalarda 4.600 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini belirtti. Dr. Sevgen, gümüşte ise 84 dolarlık ortalamanın altına inilmesiyle 72-73 dolar bölgesindeki desteğin izlendiğini ifade etti.