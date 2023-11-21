Enerji sektöründe yeşil dönüşüm gündemde

Mehmet KAYA / ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) tarafından İTÜ ARI Teknokent işbirliğiyle enerji sektöründe proje geliştiren genç girişimleri desteklemek amacıyla oluşturulan “Enerjim Sensin Hızlandırma Programı” kapsamında desteklenen 20 proje tanıtıldı. Ankara’da düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, net sıfır karbon hedeflerinin gündeme geldiği ortamda, enerji sektörünün önemli adımlar atması gerekeceğini söyledi.

Şatıroğlu, enerji sektörünün karbon salımını azaltan, verimliliği artıran çözümlere yönelmesi gerektiğini belirterek, elektrik dağıtım sektörünün de yenilikçi yaklaşımlar geliştirmesi gerektiğini kaydetti. “Enerjinin verimli olması gereken bir noktadayız” diyen Şatıroğlu, Bakanlık olarak net sıfır hedefine uygun yeşil teknolojilere, karbon yakalama ve hidrojen gibi yenilikçi teknolojileri yatırım yaptıklarını kaydetti.

Elder Başkan Yardımcısı Memet Atalay da konuşmasında Elder olarak yeşil dönüşüme ayak uydurduklarını ve daha yeşil ve efektif elektrik dağıtım hizmeti sunduklarını vurguladı. Elder’in sektördeki yenilikçi projeleri desteklemek için oluşturduğu programın 10 yılı aştığını hatırlatarak, geçmişte destekledikleri yenilikçi projelerden başlayan girişimlerin bazılarının uluslararası alana açılan şirketlere dönüştüğünü kaydetti.

İTÜ Arı Teknokent Üst Yöneticisi Atilla Dikbaş da hem program kapsamında, hem de genel olarak yeni girişimleri desteklediklerinin altını çizdi.