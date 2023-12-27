Enerji sektöründeki idari para cezaları el yakıyor

ANKARA (EKONOMİ) - Enerji piyasasında mevzuata uygun hareket etmeyenlere uygulanacak idari para cezaları 2023 yılı için yüzde 58.46 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı kadar artırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlere göre en yüksek para cezası, lisanssız faaliyet ve marker eklememe için uygulanıyor. Bu kategoride cezaların üst sınırı 64 milyon liraya çıkarıldı.

Petrol Piyasası Kanunu’nda öngörülen idari para cezalarında alt sınır 1598 lira üst sınır ise 64 bin 350 lira olarak belirlendi. Cezada üst sınır, lisanssız dağıtım, marker kullanmama gibi fiiller için uygulanıyor.

Lisans sahibi olmadan LPG piyasasında faaliyet gösterenler (bayiler hariç) için uygulanacak idari para cezaları da 3 milyon 217 bin lira ile 64 milyon 350 bin lira arasında değişecek.

Elektrik piyasasında da lisanssız faaliyet gösterenlere uygulanacak para cezası 11 milyon 433 bin lira olarak belirlendi. Elektrik Piyasası Kanunu’nda öngörülen diğer cezalarda alt sınır 4 bin 538 lira oldu. Lisans süreci boyunca iştirak ilişkisi yasağına aykırı davrananlara ise 10 milyon 290 bin lira ceza uygulanacak.

EPDK’nın doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilere yazılı ihtarlarına rağmen mevzuata aykırı durumlarını devam ettirenlere uygulanacak para cezaları belirlendi. Buna göre sözkonusu şirketlere 5 milyon 863 bin lira ile 10 milyon 52 bin lira arasında idari para cezası uygulanacak.