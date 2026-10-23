Enerji şirketleri eurobondlarında sert satış

ŞEBNEM TURHAN

Son 10 günde enerji şirketlerinin eurobondları ağır satış yedi. Uzmanlar bilançolarında yatırım fonu bulunmayan ve tasfiye sürecindeki fon portföylerinde yer almayan enerji şirketlerinde bu harekete bir anlam veremedi.

Özellikle iki şirketin eurobondları son 10 gündür satılıyor. Aydem Enerji ile GDZ (Gediz) Elektrik eurobondları satışlarla fiyat düşüşü yaşarken özellikle Gediz Elektrik'in eurobond fiyatı 10 günde 15 dolar geriledi. Aydem Enerji 2025 Ekim'de 550 milyon dolarlık 5 yıl vadeli 2,5 yıl ana para ödemesiz ve yüzde 9,875 kupon oranıyla yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdi. GDZ Elektrik Dağıtım da Ekim 2024'te 5 yıl vadeli 400 milyon dolarlık eurobond ihraç etti. Her iki şirketin eurobondları İrlanda borsası Euronext Dublin'de işlem görüyor.

GDZ Elektrik dün gün içinde 2,8 dolar düşerek 77,58 dolara gerilerken, Aydem Enerji 1,77 dolar düşüşle 90,61 dolara geriledi. GDZ Elektrik eurobond faiz oranı yüzde 19,47'ye, Aydem Enerji'nin de yüzde 13,46'ya yükseldi. Aydem Enerji'nin elektrik dağıtımında faaliyet gösteren şirketi Adm Elektrik Dağıtım da bu yılın başında 500 milyon dolarlık eurobond ihracı yaptı. 5 yıl vadeli yüzde 9,5 kupon oranına sahip eurobond da dün satış yedi. Faiz oranı yüzde 14,49'a yükseldi.

Öte yandan kredi borçları konusunda bankalarla görüşme yürüten Zorlu Enerji'nin de bugün eurobond ödemesini gerçekleştiremeyeceği ileri sürüldü. Zorlu Enerji eurobondlarının faizi dün yüzde 38'e dayandı.