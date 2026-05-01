Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Nadir toprak elementlerinde dünyada ilk 5'e girme hedefimiz var

Bayraktar, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde, Eskişehir'in madenin, sanayinin, emeğin şehri olduğunu, o yüzden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kentte geçirmek istediğini söyledi.

Türkiye'nin üreten bir ülke olduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Türkiye ekonomisi, ihracatı büyüyen bir ülke. Son 23 yılda, 230 milyar dolardan 1,5 trilyon dolarlık bir ekonomi haline geldik. Bunun ana itici gücü, ana motoru sanayimiz, üretimimiz, ihracatımız. Burada emek ve çaba var. Bu çabanın karşılık bulması, çok önemli ama samimi bir şekilde, istismar unsuru değil, samimiyetle bu çabanın karşılık bulması önemli. Biz 23,5 yıldır olduğu gibi inşallah bundan sonraki süreçte de emekçinin hakkının hiçbir zaman kaybolmaması için büyük bir gayret içinde olacağız."

"Eskişehir çok mümbit toprakları olan bir yer"

Eskişehir'in önemini vurgulayan Bayraktar, "Madenin adeta başkenti. Eskişehir çok mümbit toprakları olan bir yer. Maden çeşitliliği açısından çok önemli. Bütün dünya çapında ses getiren bor madenlerinin de ev sahipliğini yapıyor." diye konuştu.

Kentte hayata geçirilecek 3 önemli projeyi anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Beylikova, bütün dünyanın gözünün üstünde olduğu bir proje. Nadir toprak elementlerinde dünyada ilk 5'e girme hedefimiz var. Dünyada bugün artık maden savaşları, nadir toprak elementlerine erişimle alakalı büyük bir mücadele var. Ülkemizi bu anlamda o üst lige çıkaracak çok önemli projelerimizden bir tanesi. Onda da pilot tesisi tamamlamış, hizmete açmıştık. Şimdi endüstriyel tesis üretimine bu sene içinde başlıyoruz. Bu 3 tesisimizde yaklaşık 600 milyon dolarlık yatırım olacak ve 1500'e yakın yeni istihdamı Eskişehir'e kazandırmış olacağız. Yeni yatırımlar, hayata geçtiğinde Eskişehir'in sanayisinin lokomotif olacağı bir döneme gireceğiz. Her zaman madencilikte şunu söylüyoruz, iş sağlığı ve güvenliği bizim için önemli. Dolayısıyla işçi, emekçi, önemli. Çevreyle uyumlu madencilik, bizim için önemli. Çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte, onunla uyumlu madencilik. Bir diğeri de katma değerli madencilik yapalım. İşi sadece hammaddeden ibaret değil, hammaddeyi ara ürüne ve nihai ürüne çevirecek."

Bakan Bayraktar, vatandaşın her zaman elektriğe, enerjiye ihtiyacı olduğunu dile getirerek, kırsalda elektrik hizmetlerinin vatandaşlara kalitesi artırılarak ulaştırılacağının, doğal gaz gitmeyen mahallelere bu hizmetin ulaştırılacağının bilgisini verdi.

Adularya Santrali'nde 2 haftadır devam eden tartışmalara değinen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşçilerimizin alacaklarının ödenmemesi konusu gündemdeydi. Bu özel sektör şirketi ama biz, hiçbir zaman için bu konuyu sahipsiz bırakmadık. Bugüne kadar hiç kamuoyunun duymadığı şekilde problemleri çözdük. Bu sefer konu biraz daha kamuoyunun gündemine taşınmış oldu. Sadece far, bu. Biz, bu işleri öncesinde çözmeye gayret ediyoruz. İnşallah bundan sonra bir sıkıntı yaşanmaz ve gerçekten basiretli iş insanları eliyle bu faaliyetler yürütülür. Biz, buna da özel bir önem ve itina göstereceğiz bundan sonra da."

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de emeğin, alın terinin kutsal olduğunu belirterek, "Kentimiz, hem maden sahaları hem sanayi hem tarım faaliyetleri açısından potansiyeli yüksek." dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da Bakan Albayrak'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Bayraktar, Eskişehir Valiliği ve MHP İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.