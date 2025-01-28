Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 10 yeni YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 5'i Karaman'ın Ayrancı ve merkez ilçeleri, 1'i Ankara'nın Beypazarı ilçesi, 1'i Bolu'nun Gerede ilçesi, 2'si Erzurum'un Çat ve Karayazı ilçeleri ve 1'i Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olmak üzere toplam 10 yeni YEKA ilan edildi.

İlanda, söz konusu alanların sınırlarıyla köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.