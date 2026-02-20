Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Antalya'da YEKA belirledi

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Antalya'nın Korkuteli ilçesi sınırları içinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.
İlanda bu alanın sınırları ile köşe koordinat detayları paylaşıldı.
Bu site deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK ve GDPR uyarınca çerez(cookie) kullanmaktadır.
Bu konu hakkında detaylı bilgi almak için çerez
politikası ve aydınlatma
metni sayfalarını gözden geçirebilirsiniz. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul
edersiniz.