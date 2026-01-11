  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Çankırı'da YEKA belirledi
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Çankırı'da YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çankırı sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Çankırı'da YEKA belirledi
Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi sınırları içinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

Adı G3-ÇANKIRI-2-3 YEKA olarak belirtilen alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.

Bakanlık tek tek ifşa etti: Dana kıymada sakatat ve kanatlı eti, peynirde natamisin kullanmışlar!Bakanlık tek tek ifşa etti: Dana kıymada sakatat ve kanatlı eti, peynirde natamisin kullanmışlar!Gündem
Akaryakıta zam gelecek: İşte 11 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam gelecek: İşte 11 Ocak 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
15 günlük ara tatil, turizme 100 milyar TL kazandıracak15 günlük ara tatil, turizme 100 milyar TL kazandıracakEkonomi
Meteoroloji'den 68 il için sarı kodlu uyarı! Kar hangi illerde etkili olacak? İşte il il tahminlerMeteoroloji'den 68 il için sarı kodlu uyarı! Kar hangi illerde etkili olacak? İşte il il tahminlerGündem

 