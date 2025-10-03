Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dampınar YEKA alanını revize etti

  1. Ekonomim
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İzmir ve Aydın'ın bazı ilçelerini kapsayan rüzgar enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak ilan ettiği "RES-2 Dampınar YEKA" alan büyüklüğünde revizyona gitti.

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 21 Mart 2021'de rüzgar enerjisine dayalı YEKA olarak ilan edilen "YEKA RES-2 Dampınar YEKA" adlı alanın, köşe ve koordinatları revize edildi. Alanın yeni köşe koordinatlarına ilişkin kroki ve liste paylaşıldı.

