Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Erzurum'da yeni YEKA alanı belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Erzurum sınırları içindeki alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzurum'un Aziziye ilçesi sınırları içinde kalan 207 bin 183 metrekarelik alan, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

İlanda bu alanın sınırları ile köşe koordinat detayları paylaşıldı.

