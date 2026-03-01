  1. Ekonomim
  3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Konya ve Karaman sınırları içinde bulunan bölgeyi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Konya'nın Bozkır, Hadim ve Taşkent ilçeleri ile Karaman'ın Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçeleri sınırlarında kalan 565 kilometrekarelik alan, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.

