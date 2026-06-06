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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Erzurum'un Çat ilçesinde bulunan bölgeyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Haber Merkezi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA belirledi
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Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Erzurum'un Çat ilçesi sınırında kalan ve köşe koordinatları verilen alan, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında güneş enerjisine dayalı YEKA ilan edildi.