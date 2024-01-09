Enerji verimliliğine yönelik 482 projeye destek

Enerji tüketiminin yoğun olduğu Türkiye'de dışa bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak için enerji verimliliği alanında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) destekleri kapsamında 2011'den bu yana toplam 1215 proje başvurusu yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2011-2023 yıllarında 482 proje için 106 milyon 493 bin lira destekte bulunurken toplam 213 işletme VAP desteklerinden faydalandı.

Geçen yıl 59 işletme, bir önceki yıl ise 56 işletme bu kapsamda desteklerden faydalanma imkanına kavuştu. Onaylanan projelere geçen yıl 33 milyon 342 bin 478 lira, bir önceki yıl ise 25 milyon 916 bin 663 lira destekleme ödemesi yapıldı.

2011-2023 döneminde sağlanan destekler sayesinde yıllık 692,1 milyon lira tasarruf edildi. Gerçekleşen enerji tasarrufu miktarı ise yıllık 111 bin 788 ton eşdeğer petrol (TEP) oldu.

Ayrıca, onaylanmış 354 proje için VAP destek uygulaması devam ediyor. Söz konusu projelere toplam 199 milyon lira destek verilmesi planlanıyor. Desteklerin tamamlanmasıyla yıllık 253 milyon liranın üzerinde tasarruf hedeflenirken, yıllık 44 bin 56 TEP enerji tasarrufu sağlanacağı hesaplanıyor.

VAP desteği

Enerji verimli ekipman ve sistem kullanımı, yalıtım ve rehabilitasyon uygulamalarıyla gereksiz enerji kullanımı ve enerji kayıplarının önlenmesi ve atık enerjinin geri kazanımına yönelik projeler VAP desteklerinden faydalanabiliyor.

KDV hariç toplam yatırım bedeli en fazla 5 milyon lira olan projelere, proje bedelinin en fazla yüzde 30'u hibe olacak şekilde destek veriliyor. Elektrik üretim faaliyeti gösteren lisans sahibi tüzel kişiler dışındaki yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan, ticaret ve sanayi odası ile bunlara bağlı faaliyet gösteren ve her türlü mal üretimi yapan endüstriyel işletmeler VAP desteklerinden yararlanabiliyor.