Enerji yatırımları bankacılık sektörünün önceliği olacak

İmam GÜNEŞ / İSTANBUL

Garanti BBVA, ‘İhracatta Sürdürülebilir Gelecek’ ismiyle etkinlikler serisine İstanbul’da başladı. Banka, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemesinin olası etkilerini, ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak için yapılması gereken konuları ve finansman cephesinde yaşanacak gelişmeleri sektör temsilcilerine en iyi şekilde anlatmayı hedefliyor. Etkinlik kapsamında “Avrupa Yeşil Mutabakatına Hazırlanırken Türkiye Neler Yapmalı?” konulu panel de düzenlendi. Etkinliğie; Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Levent Kurnaz ile Ankara Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Güray Değerli katıldı.

İklim kriziyle mücadeledeki dönüşümün en büyük aktörünün finans sektörü ve üreticilerin olacağını ifade eden Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Bu nedenle bu toplantıları yapmaya karar verdik. Yeşil Mutabak’ta belirlenen kriterlere uygun üretim yapmayan ihracatçı şirketler oldukça yüksek karbon vergisi ödemek zorunda kalacak. 2026 itibarıyla sınırda karbon düzenlemesi kapsamında karbon yoğun sektörlere yansıyacak ek vergi maliyeti yıllık 1 milyar Euro’ya kadar ulaşabilir. Bu yüzden bizim üretim tekniklerimizi acilen sürdürülebilirliğe uygun hale dönüştürmemiz gerekiyor. Garanti BBVA olarak yeşil dönüşüm sürecinde her türlü imkânımızla paydaşlarımıza destek olacağız” dedi.

Enerji yatırımlarında talep patlaması oluştu

Türkiye’nin yenilebilir enerjide 100 milyar dolarlık yatırıma ihtiyacı olduğunun altını çizen Baştuğ, şu bilgileri verdi: “Bunun 55 milyar dolarını güneş, 45 milyar dolarını rüzgar enerjisi oluşturuyor. Bunun en az 25 milyar doların öz sermaye olması gerekiyor. 75 milyar dolarlık kısmı çok rahat bankalardan sağlanır. Biz de üstümüze düşeni yaparız. 2030 yılına kadar yatırım planlarını yapmalıyız. Rusya-Ukrayna savaşı negatifliklerin yanı sıra olumlu bir şey yarattı. Enerjiye ihtiyaç ortaya çıktı ve yatırımlar arttı. Talep patlaması oluştu. Bankacılık dünyasında bu taleplerin ciddi cevap alacağını düşünüyoruz. Güneş ve rüzgârla ilgili hiçbir bankada bir tane bile sorunlu kredi yok. Biz bu noktada kamunun özel sektörün önünü açmasını bekliyoruz. Türkiye’de sanayiinin dönüşmesi gerekiyor. Biz o dönüşümün içinde olmak istiyoruz. Sürdürülebilir yatırımları destekleyeceğiz.”

“İhracatçılara dönüşüm için yeterli finansman gerekli”

Sürdürülebilirlik konusunun ticaretten daha ziyade insani açıdan önemli olduğuna vurgu yapan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, bu yüzden yenilebilir ürünleri ağırlık verdiklerini aktardı. Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat ile 2050’de karbon sıfır kıta hedefine odaklandığının altını çizen Gültepe, şöyle devam etti: “Bu hedef doğrultusunda çimento, elektrik, alüminyum, demir çelik ve gübre ihracatlarında limit üstü karbon emisyonu için 2026’dan itibaren karbon vergisi ödeme yükümlülüğü getirildi. Şimdilik öncelikli 5 sektör söz konusu. Ama önümüzdeki yıllar için tüm sektörlerimizin bu duruma hazırlıklı olması gerekiyor. Dönüşümün, yeterli finansman kaynağı sağlanmadan gerçeklemesi çok zor. Bizim özellikle KOBİ’lere odaklanarak farkındalığı artırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda, TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planımız kapsamında, firmalarımız için eğitim programları düzenliyoruz. Biz de TİM olarak ihracatçılarımızın yeşil finansman olanaklarından azami ölçüde faydalanmalarını amaçlıyoruz.”