Enerjide personel ihtiyacı artıyor! Bakan Bayraktar: İyi yetişmiş gençlere ihtiyacımız var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar enerji yatırımları ve projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

2035’e kadar enerji dönüşümü için 108 milyar dolarlık yatırım planlandıklarını açıklayan Bakan Bayraktar’dan nitelikli işgücü için “İyi yetişmiş gençlere ihtiyacımız var” dedi.

Enerjiye milyarlarca dolarlık yatırım geliyor

Yeni dönemde en fazla yatırım alternatif enerji kaynaklarına yapılacak. Güneş, rüzgâr, biyokütle, jeotermal, hidroelektrik, hidrojen ve dalga enerjisine milyarlarca dolarlık yatırımlar planlanıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Nükleer Enerji Mühendislik Bölümü öğrencileriyle buluştu.

"Öğrencileri yurt dışına eğitim için gönderiyoruz"

Mersin Akkuyu’da devam eden nükleer santrale ilave olarak Sinop ve Trakya’da da iki nükleer santralin yapılmasını ve küçük modüler reaktörlerin de sisteme dâhil edilmesini planladıklarını aktaran Bayraktar, öğrencileri yurt dışına eğitim için gönderdiklerini söyledi.

Bakan Bayraktar, enerji yatırımlarının devam ettiğini dikkat çekerek, Akkuyu için 300 öğrenciyi yurt dışında eğitime gönderdiklerini söyledi.

“İyi yetişmiş gençlere ihtiyacımız var”

Bakan Bayraktar, enerji yatırımları için iş gücü ihtiyacının artığını dikkat çekerek, Akkuyu için 300 öğrenciyi yurt dışında eğitime gönderdik. Mezun olanlar gelip çalışmaya başladılar. İnşallah sizler o projede veya Sinop’taki veya Trakya’daki projede çalışırsınız. Sayılarınızın artması lazım. İyi yetişmiş gençlere ihtiyacımız var. Mutlaka bir yabancı dil öğrenin. İngilizce şart değil ama literatürü takip açısından Rusça bilmek, Çince bilmek çok büyük avantaj" diye konuştu.