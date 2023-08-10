Enerjide acele kamulaştırma kararı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Yakakent TM İrtibat Hatları Enerji İletim Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele istimlak edilecek.