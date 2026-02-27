  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Enerjide acele kamulaştırma kararı
Takip Et

Enerjide acele kamulaştırma kararı

Rize'de kurulacak RMS-A doğal gaz tesisinin yapımı kapsamında bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enerjide acele kamulaştırma kararı
Takip Et

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Rize'nin Fındıklı ilçesinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla, Aksu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 205 ada, 11 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

2026 faizsiz kredi veren bankalar: En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor? İşte detaylar...2026 faizsiz kredi veren bankalar: En yüksek faizsiz krediyi hangi banka veriyor? İşte detaylar...Ekonomi
Benzine zam gelecek: İşte 27 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam gelecek: İşte 27 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Korsan taksi cezası 100 bin liraya yükseldi: Nasıl yakalanıyorlar?Korsan taksi cezası 100 bin liraya yükseldi: Nasıl yakalanıyorlar?Gündem
Klavyeye ağırlık koyarak çalışıyormuş gibi yapan polis ihraç edildiKlavyeye ağırlık koyarak çalışıyormuş gibi yapan polis ihraç edildiDünya

 