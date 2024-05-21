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Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Haber Merkezi
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Enerjide acele kamulaştırma kararları
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) ait Manisa'daki "Kestanederesi RES TM-Alaşehir TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Ankara, Ardahan, Çankırı, Gaziantep, Hatay, Kars ve Mersin'de 8 farklı enerji nakil hattının yapımı amacıyla belirtilen güzergahlara isabet eden taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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