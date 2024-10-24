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Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Haber Merkezi
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Enerjide acele kamulaştırma kararları
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara Mamak'ta kurulacak olan Yavuz GES üretim tesisi ile BİL GES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Bilecik'in Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde Metristepe RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla da ilgili taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Bunlara ek olarak Mersin'de kurulacak Birkapılı HES (Yardımcı kaynak RES) elektrik üretim tesisi için gerekli olan bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

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