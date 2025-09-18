  1. Ekonomim
  3. Enerjide acele kamulaştırma kararları
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde tesis edilecek enerji iletim hatları ve petrol üretim faaliyetlerinin güzergahındaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV İsdemir Kütahya GES TM-(Emet TM- Işıklar RES TM) (Girdi-Çıktı) Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yer alan bazı taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

TEİAŞ'a ait "400 kV Altınordu-Reşadiye Havza Enerji İletim Hattının D.9-D.16 Numaralı Direkler Arası Güzergahı Deplasesi Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle kurum tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Altınakar-3 petrol kuyusundaki üretim faaliyetlerine devam edilebilmesi amacıyla Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bulunan taşınmazın, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

