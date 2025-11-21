  1. Ekonomim
Türkiye'nin çeşitli illerinde tesis edilecek enerji iletim hatları, jeotermal kaynak işleme ruhsat sahası ve doğal gaz üretim faaliyetlerinin güzergahındaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Enerjide acele kamulaştırma kararları
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Akçakoca- Melen Enerji İletim Hattı Projesi ve 154 kV Erdemir Ağrı GES TM- (Ağrı 2 TM-Patnos TM) (Girdi- Çıktı) (Kuzey- Güney) Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazların, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca TEİAŞ tarafından, "400/154 kV Kocayatak Transformatör Merkezi Sahası Projesi" ve "400 kV Ada 2 DGKÇS Br.N.- Bağlum- Sincan EİH) Brş. N. Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlar, direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak.

Manisa sınırlarında yer alan "2022-İR-01" numaralı jeotermal kaynak işleme ruhsat sahası içindeki "Salihli JES 1-2-3" tesisinin elektrik üretim santraline kuyulardan elde edilen akışkanı taşıyacak boru hatlarının inşası ve bu suretle jeotermal elektrik enerjisi yatırımının devamının sağlanması amacıyla Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

"Dörtyol-Erzin Doğal Gaz Boru Hattı Projesi" kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yatakların yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

