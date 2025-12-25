  1. Ekonomim
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Türkiye'nin farklı şehirlerinde enerji projelerinin yapımı kapsamında proje güzergahlarındaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Enerjide acele kamulaştırma kararları
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Konya'da "400 kV G24-Karapınar GES TM-Konya Kuzey TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve Karaman'da "400 kV G.24 Karaman GES TM-Selvili TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı kapsamında Konak Mahallesi sınırları içinde yer alan 162 ada, 12 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Gabar sahasında üretilen ham petrolün boru hatları vasıtasıyla BOTAŞ Ceyhan Terminali'ne ulaştırılmasını teminen İdil Ham Petrol Depolama ve Ara Pompaj İstasyonunun yapılması amcayla Şırnak'ın İdil ilçesinde bulunan bazı taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan İstimlake Müteallik Kararı'na göre, TPAO'nun Adıyaman'daki petrol işletme ruhsatında yapılması planlanan Karakuş kuyuları elektrik üretim sahası için yaklaşık 38 bin 330 metrekarelik alanın kamulaştırılmasına karar verildi.

