  3. Enerjide acele kamulaştırma kararları
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerji iletim altyapısı ve petrol arama faaliyetleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Merkez ilçeleri ile Aksaray ve Düzce'nin Merkez ilçelerinde belirlenen güzergahlara isabet eden taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi sınırlarında, petrol arama ruhsatı kapsamında açılan Şükürlü-5 kuyusunun lokasyon sahası ile ulaşım yolunun inşası için ihtiyaç duyulan taşınmazın da Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

