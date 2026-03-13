  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Enerjide acele kamulaştırma kararları
Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerji iletim altyapısı ve doğal gaz dağıtım projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara’nın Kalecik ilçesinde kurulacak RMS-B doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı için Çiftlikköy Mahallesi’nde bulunan 226 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Giresun’un Görele ilçesinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı kapsamında bazı taşınmazların da tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Öte yandan, enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Hatay, İzmir, Karaman, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir ve Niğde’de belirlenen güzergahlara isabet eden taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

