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Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi
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Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
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Türkiye'de farklı illerde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

 Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 154 kV Karacadağ OSB-Siverek Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında güzergaha isabet eden bazı taşınmazlarda mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinde ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

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