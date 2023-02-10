Enerjide OHAL düzenlemesi

ANKARA (EKONOMİ)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 8 Şubat’tan itibaren 3 aylığına ilan edilen OHAL süresince enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlere yönelik bazı esneklikler tanıyan kararlar aldı.

Buna göre Elektrik Piyasası DUY Yönetmeliğindeki avans bedelleri, fatura son ödeme tarihine kadar ertelenecek.

Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında yükümlü olunan teminatın sunulamaması halinde temerrüt hükümleri uygulanmayacak.

Karşılığı Olmayan Piyasa İşlemlerine İlişkin Yöntemde düzenlenen tedbir hükümleri uygulanmayacak.

Şirket merkezi deprem illerinde olanların sapma tutarlarının hesaplanmasında, sapma miktarı sıfır olarak dikkate alınacak.

Tedarik şirketlerinin söz konusu illerdeki tüketim miktarlarına karşılık gelen dengesizlik miktarları, piyasa takas fiyatı üzerinden değerlendirilecek.

Petrol piyasasına ilişkin kararlar

Deprem bölgesinde Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren şirketlerin, Petrol Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat kapsamındaki süreli yükümlülükleri OHAL sonuna kadar ertelendi.

Depremden etkilenen akaryakıt istasyonlarının dağıtıcı lisans sahiplerinin de bildirimde bulunmak şartıyla bayi denetim sistemi kapsamındaki yükümlülükleri ertelenecek.

Dağıtıcı ve bayilik lisansı sahiplerinin akaryakıt ikmallerine ilişkin kısıtlamaları da yine OHAL sonuna kadar kaldırıldı.

Doğalgazda öncelik hastane, fırınlara

Doğalgaz dağıtım şirketleri, kontrol ve sorumluluk kendilerinde olmak ve hastane, fırın ve aşevlerinin önceliklendirileceği şekilde LNG ve CNG faaliyeti gerçekleştiren lisans sahiplerinden hizmet alımlarında, ilgili mevzuatta düzenlenmemiş hususları uygulayabilecekler.

Lisans başvurularında teminat sunma süresi uzatıldı

Depolamalı önlisans başvurularına ilişkin teminat sunulması gereken süre, OHAL boyunca uzatıldı. Eksik evrak bildirme ve tamamlama süreleri durduruldu.

LPG piyasası işlemleri

Ayrıca LPG dağıtıcı lisansı sahiplerinin dökme ve tüplü LPG faaliyetlerine ilişkin yükümlülükleri, Tüplü LPG bayileri ile dökme LPG kullanıcılarının yükümlülükleri de yine OHAL sonuna kadar ertelendi.