Enerjiye para ödemeyip, Çin’le rekabet edebiliyoruz

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Yozgat’ta kurdukları 7 megavatlık güneş enerjisi santrali ve yağmur suyu geri kazanım sistemleri sayesinde üretimde ciddi bir verimlilik sağladıklarını belirten Taşçı, “Bugün üretimde elektriğe ve suya neredeyse hiç ödeme yapmıyoruz. Bu da enerji maliyetlerinin hızla arttığı bir dönemde bize önemli bir rekabet avantajı sağlıyor. Çin gibi ülkelerle maliyet bazlı rekabet edebiliyoruz. Karbon ayak izimizi yüzde 96 oranında azalttık. Bu durum global markalar için önemli bir tercih sebebi haline geldi" dedi.

Marka konumlandırmalarını “sessiz lüks” yaklaşımı üzerine kurduklarını ifade eden Taşçı, ürün gamını da ev ve yaşam giyimi, aktif giyim ve teknik tekstil alanlarına doğru genişlettiklerini dile getirdi. Şirketin çorap ve iç giyim kategorilerinde güçlü konumunu koruduğunu belirten Taşçı, bunun yanında teknik tekstil ürünlerinin de büyüme alanları arasında yer aldığını söyledi.

Şirketin yurtdışında da yatırımlar yaptığını belirten Taşçı, Mısır’da kurdukları yeni üretim tesisinin bu stratejinin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 milyon dolar yatırımla hayata geçirilen tesisin yıllık 30 milyon çift ek üretim kapasitesi sağlayacağını belirten Taşçı, ilk etapta 500–600 kişiye istihdam yaratılacağını ifade etti.

Bu yatırımın arkasındaki en önemli nedenin maliyet rekabeti olduğunu vurgulayan Taşçı, Türkiye’de işçilik maliyetlerinin yaklaşık bin 200 dolar seviyesine ulaştığını, Mısır’da ise bu rakamın yaklaşık 200 dolar civarında olduğunu söyledi. Taşçı, “Bu maliyet farkı özellikle hacimli siparişlerde Çin, Vietnam ve Pakistan gibi ülkelerle rekabeti zorlaştırıyordu. Mısır yatırımıyla kaybettiğimiz pazar payını geri kazanmayı hedefliyoruz” dedi.